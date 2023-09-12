Отправлял уклонистов за границу под видом "церковных миссионеров": задержали экс-деякона УПЦ МП
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Одесской области разоблачили еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.
Детали
В ходе комплексных мероприятий задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (МП). За деньги он «помогал» потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковные клирики.
Фигурант подделывал «списки миссионеров», которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной громады.
Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова с надуманной «аргументацией» о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины.
Стоимость одного «места в списке» составляла от 4,5 тыс. долларов.
Таким образом делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов. Однако, сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и задержали его «с поличным».
Злоумышленнику сейчас сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.
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