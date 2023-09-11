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СБУ повідомила про підозру у держзраді ексдепутату

СБУ повідомила про підозру у держзраді ексдепутату

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Служба безпеки повідомила про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України сергію поліщуку, який переховується за кордоном, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення рф він регулярно відвідував москву для участі в ефірах російської пропагандистки ольги скабєєвої.

Під час виступів на її ток-шоу «60 минут» екснардеп підтримував агресивну політику кремля, публічно заперечував існування Української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння.

Встановлено, що за вказані дії він отримував значну грошову винагороду від представників країни-агресора.

Щоб замаскувати «транзакцію», її організатори з рф проводили платіж через фінустанови третіх країн.

За наявними даними, екснардеп координував свою підривну діяльність з представниками фсб, від яких одержував гроші за участь у російських телепроєктах.

На підставі зібраних доказів Поліщуку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Санкція статей передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Оскільки експосадовець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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