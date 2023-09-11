СБУ сообщила о подозрении в госизмене экс-депутату
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Служба безопасности сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату Украины сергею полищуку, который скрывается за границей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Отмечается, что до начала полномасштабного вторжения рф он регулярно посещал москву для участия в эфирах российской пропагандистки ольги скабеевой.
Во время выступлений на ее ток-шоу «60 минут» экс-нардеп поддерживал агрессивную политику кремля, публично отрицал существование украинской государственности и распространял враждебные нарративы о наличии между украинцами идеологического противостояния.
Установлено, что за указанные действия он получал значительное денежное вознаграждение от представителей страны-агрессора.
Чтобы замаскировать «транзакцию», ее организаторы из рф проводили платеж через финучреждения третьих стран.
По имеющимся данным, экс-нардеп координировал свою подрывную деятельность с представителями фсб, от которых получал деньги за участие в российских телепроектах.
На основании собранных доказательств полищуку сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
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- ч. 1 ст. 111 (государственная измена);
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- ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
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Санкция статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Поскольку экс-чиновник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности.
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