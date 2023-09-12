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Відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів": затримали ексдиякона УПЦ МП

Відправляв ухилянтів за кордон під виглядом "церковних місіонерів": затримали ексдиякона УПЦ МП

Київ • УНН

 • 251393 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. На Одещині викрили ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі

Під час комплексних заходів затримано колишнього диякона Одеської єпархії УПЦ (МП). За гроші він «допомагав» потенційним призовникам виїжджати до країн Євросоюзу як церковні клірики.

Фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії мають їхати за кордон у справах релігійної громади.

Потім зловмисник подавав фальшиві документи до Держслужби з етнополітики та свободи слова за надуманою «аргументацією» про необхідність виїзду псевдокліриків за межі України.

Вартість одного «місця у списку» становила від 4,5 тис. доларів.
Таким чином ділок намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили схему і затримали його «на гарячому».

Зловмиснику наразі повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.

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