Ответственная за самый разрушительный пожар в истории Калифорнии компания выплатит штраф в 1 млрд долларов

По данным издания, соглашение о сумме штрафа было достигнуто компанией с представителями власти 14 местных населенных пунктов. По данным AP, средства будут направлены на "погашение финансовых потерь налогоплательщиков".

Часть указанной суммы покроет возмещения убытков, причиненных мелкими пожарами, вспыхнувших в штате в 2015 и 2017 годах, однако большая ее часть будет направлена на восстановление после пожара 2018 года, унесшей жизни более 80 человек. 270 млн долларов поступят в казну города Парадайс, который больше всего пострадал от огня в прошлом году.

"Эти средства помогут местным властям и налогоплательщикам восстановить заново свое сообщество после нескольких лет разрушительных лесных пожаров, - приводит AP заявление юридической фирмы Baron&Budd, занимавшейся урегулированием иска к PG&E. - Города и округа будут в лучшем положении, чтобы помочь гражданам восстановиться и двигаться вперед".

Напомним, в результате пожара на севере Калифорнии, который начался 8 ноября 2018 года, погибли, по данным властей, не менее 86 человек. Пламя уничтожило более 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других зданий. 25 ноября власти сообщили, что пожар полностью локализован. Согласно данным CAL FIRE, площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.