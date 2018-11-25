Найбільш руйнівна в історії Каліфорнії пожежа повністю локалізована
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Природна пожежа на півночі Каліфорнії, яка визнана найбільш руйнівною в сучасній історії штату, повністю локалізована. Про це йдеться в поширеному в неділю повідомленні каліфорнійського управління лісового господарства та пожежної охорони, з посиланням на ТАСС передає УНН.
Площа території, яка вигоріла склала близько 620 кв. км. Полум'я знищило приблизно 14 тис. будинків.
Повідомляється, що під час пожежі, яка виникла 8 листопада в окрузі Бьютт на півночі штату, загинуло не менше 85 осіб.
Ще одна велика пожежа, яка сталася на півдні Каліфорнії поблизу Малібу, раніше також була повністю локалізована. Жертвами двох цих пожеж стали не менше 88 осіб. Наразі тривають пошуки тіл загиблих.
Нагадаємо, жоден українець не постраждав внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.
У Каліфорнії у листопаді сталося три природних пожежі - Camp Fire, Woolsey Fire і Hill Fire. Camp Fire у Північній Каліфорнії розгорілася на північ від Сакраменто, а Woolsey Fire - біля околиць Лос-Анджелеса.
Як повідомляв УНН, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.