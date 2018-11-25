Найбільш руйнівна в історії Каліфорнії пожежа повністю локалізована

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Природна пожежа на півночі Каліфорнії, яка визнана найбільш руйнівною в сучасній історії штату, повністю локалізована. Про це йдеться в поширеному в неділю повідомленні каліфорнійського управління лісового господарства та пожежної охорони, з посиланням на ТАСС передає УНН.