Школи і лікарні евакуювали у Каліфорнії через масштабну лісову пожежу

Надзвичайний стан було оголошено у каліфорнійському окрузі Б'ютт через пожежу під назвою Camp Fire, яка почалася у четвер близько 6:30 ранку за місцевим часом і швидко поширилася, повідомили у каліфорнійському департаменті лісового господарства та протипожежного захисту. До 14:00 за місцевим часом вона поширилася на площу близько 7,3 тис. га, згідно з даними департаменту.

Розгораючись від вітру, лісові пожежі стрибали з Пульги до Конкоу і вниз до Парадайса, місто з 26 тис. жителів, на північ від Сакраменто.

Евакуацію здійснюють з міст Парадайс, Магалія, Конкоу, Б'ютт-Крік Каньйон і Б'ютт Веллі.

З вогнем борються сотні пожежників. Щонайменше двоє пожежних отримали поранення, як і кілька цивільних осіб, але їх кількість поки не відома, повідомив у четвер начальник батальйону пожежної служби округу Б'ютт Білл Рід.

Через розповсюдження вогню вирішили евакуювати пацієнтів з лікарні Парадайса до лікарень в Оровіллі і Чіко. Близько 3300 вихованців і співробітників з 11 шкіл в районі Парадайса були евакуйовані на автобусах і автомобілях співробітників до центру в Чіко, сказав завідувач школами округу Б'ютт Тім Тейлор.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на півночі Греції сталася лісова пожежа.

