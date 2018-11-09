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Школи і лікарні евакуювали у Каліфорнії через масштабну лісову пожежу

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Лісова пожежа поширюється північною Каліфорнією зі швидкістю приблизно 80 футбольних полів у хвилину, через вогняну стихію вирішили розпочати евакуацію. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Надзвичайний стан було оголошено у каліфорнійському окрузі Б'ютт через пожежу під назвою Camp Fire, яка почалася у четвер близько 6:30 ранку за місцевим часом і швидко поширилася, повідомили у каліфорнійському департаменті лісового господарства та протипожежного захисту. До 14:00 за місцевим часом вона поширилася на площу близько 7,3 тис. га, згідно з даними департаменту.

Розгораючись від вітру, лісові пожежі стрибали з Пульги до Конкоу і вниз до Парадайса, місто з 26 тис. жителів, на північ від Сакраменто. 

Евакуацію здійснюють з міст Парадайс, Магалія, Конкоу, Б'ютт-Крік Каньйон і Б'ютт Веллі.

З вогнем борються сотні пожежників. Щонайменше двоє пожежних отримали поранення, як і кілька цивільних осіб, але їх кількість поки не відома, повідомив у четвер начальник батальйону пожежної служби округу Б'ютт Білл Рід.

Через розповсюдження вогню вирішили евакуювати пацієнтів з лікарні Парадайса до лікарень в Оровіллі і Чіко. Близько 3300 вихованців і співробітників з 11 шкіл в районі Парадайса були евакуйовані на автобусах і автомобілях співробітників до центру в Чіко, сказав завідувач школами округу Б'ютт Тім Тейлор.

Нагадаємо, наприкінці жовтня на півночі Греції сталася лісова пожежа.

Dozens if not hundreds of structures have burned in #CampFire pic.twitter.com/U4T2YsNWya

— Kurtis Alexander (@kurtisalexander) 8 ноября 2018 г.

Latest: the #CampFire is just 2 miles from the Chico city limits. Neighboring communities to the southeast being evacuated. pic.twitter.com/i4kYgEC2Sb

— Kurtis Alexander (@kurtisalexander) 9 ноября 2018 г.

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Публикация от Lan (@allanahalll)

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