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Школы и больницы эвакуировали в Калифорнии из-за масштабного лесного пожара

Школы и больницы эвакуировали в Калифорнии из-за масштабного лесного пожара

Киев  •  УНН

 • 11827 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Лесной пожар распространяется северной Калифорнией со скоростью примерно 80 футбольных полей в минуту, из-за огненной стихии решили начать эвакуацию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Чрезвычайное положение было объявлено в калифорнийском округе Бьютт из-за пожара под названием Camp Fire, который начался в четверг около 6:30 утра по местному времени и быстро распространился, сообщили в калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты. К 14:00 по местному времени он распространился на площадь около 7,3 тыс. га, по данным департамента.

Разгораясь от ветра, лесные пожары прыгали с Пульгы до Конкоу и вниз к Парадайсу, городу с 26 тыс. жителей, к северу от Сакраменто.

Эвакуацию проводят из городов Парадайс, Магалия, Конкоу, Бьютт-Крик Каньон и Бьютт Валли.

С огнем борются сотни пожарных. По меньшей мере двое пожарных получили ранения, как и несколько гражданских лиц, но их количество пока не известно, сообщил в четверг начальник батальона пожарной службы округа Бьютт Билл Рид.

Из-за распространения огня решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилле и Чико. Около 3300 воспитанников и сотрудников из 11 школ в районе Парадайс были эвакуированы на автобусах и автомобилях сотрудников в центр в Чико, сказал заведующий школами округа Бьютт Тим ​​Тейлор.

Напомним, в конце октября на севере Греции произошел лесной пожар.

Dozens if not hundreds of structures have burned in #CampFire pic.twitter.com/U4T2YsNWya

— Kurtis Alexander (@kurtisalexander) 8 ноября 2018 г.

Latest: the #CampFire is just 2 miles from the Chico city limits. Neighboring communities to the southeast being evacuated. pic.twitter.com/i4kYgEC2Sb

— Kurtis Alexander (@kurtisalexander) 9 ноября 2018 г.

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Публикация от Lan (@allanahalll)

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