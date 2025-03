Школы и больницы эвакуировали в Калифорнии из-за масштабного лесного пожара

Чрезвычайное положение было объявлено в калифорнийском округе Бьютт из-за пожара под названием Camp Fire, который начался в четверг около 6:30 утра по местному времени и быстро распространился, сообщили в калифорнийском департаменте лесного хозяйства и противопожарной защиты. К 14:00 по местному времени он распространился на площадь около 7,3 тыс. га, по данным департамента.

Разгораясь от ветра, лесные пожары прыгали с Пульгы до Конкоу и вниз к Парадайсу, городу с 26 тыс. жителей, к северу от Сакраменто.

Эвакуацию проводят из городов Парадайс, Магалия, Конкоу, Бьютт-Крик Каньон и Бьютт Валли.

С огнем борются сотни пожарных. По меньшей мере двое пожарных получили ранения, как и несколько гражданских лиц, но их количество пока не известно, сообщил в четверг начальник батальона пожарной службы округа Бьютт Билл Рид.

Из-за распространения огня решили эвакуировать пациентов из больницы Парадайс в больницы в Оровилле и Чико. Около 3300 воспитанников и сотрудников из 11 школ в районе Парадайс были эвакуированы на автобусах и автомобилях сотрудников в центр в Чико, сказал заведующий школами округа Бьютт Тим ​​Тейлор.

Напомним, в конце октября на севере Греции произошел лесной пожар.

