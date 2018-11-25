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Наиболее разрушительный в истории Калифорнии пожар полностью локализован

Наиболее разрушительный в истории Калифорнии пожар полностью локализован

Киев  •  УНН

 • 19224 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Природный пожар на севере Калифорнии, которая признана самой разрушительной в современной истории штата, полностью локализован. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении калифорнийского управления лесного хозяйства и пожарной охраны, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

Площадь территории, которая выгорела, составила около 620 кв. км. Пламя уничтожило около 14 тыс. домов.

Сообщается, что во время пожара, возникшего 8 ноября в округе Бьютт на севере штата, погибли не менее 85 человек.

Еще один крупный пожар, который произошел на юге Калифорнии вблизи Малибу, ранее также был полностью локализован. Жертвами двух этих пожаров стали не менее 88 человек. Сейчас продолжаются поиски тел погибших.

Напомним, ни один украинец не пострадал в результате лесных пожаров в Калифорнии.

В Калифорнии в ноябре произошло три природных пожара - Camp Fire, Woolsey Fire и Hill Fire. Camp Fire в Северной Калифорнии разгорелся к северу от Сакраменто, а Woolsey Fire - у окраин Лос-Анджелеса.

Как сообщал УНН, лесной пожар под названием Camp Fire началась в четверг, 8 ноября, около 6:30 утра по местному времени.

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