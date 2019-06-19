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Відповідальна за найбільш руйнівну пожежу в історії Каліфорнії компанія виплатить штраф у 1 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Американська енергетична компанія Pacific Gas and Electric (PG&E), визнана відповідальною за виникнення найбільш руйнівної пожежі в сучасній історії Каліфорнії, виплатить штраф у розмірі 1 млрд доларів. Про це повідомило у вівторок агентство Associated Press (AP), передає УНН.

Відповідальна за найбільш руйнівну пожежу в історії Каліфорнії компанія виплатить штраф у 1 млрд доларів

За даними видання, угода про суму штрафу було досягнуто компанією з представниками влади 14 місцевих населених пунктів. За даними AP, кошти будуть спрямовані на "погашення фінансових втрат платників податків".

Частина зазначеної суми покриє відшкодування збитків, завданих дрібними пожежами, що спалахнули в штаті в 2015 та 2017 років роках, проте велика її частина буде спрямована на відновлення після пожежі 2018 року, що забрала життя понад 80 осіб. 270 млн доларів надійдуть в казну міста Парадайс, яке найбільше постраждало від вогню в минулому році.

"Ці кошти допоможуть місцевій владі і платникам податків відбудувати заново своє співтовариство після декількох років руйнівних лісових пожеж, - наводить AP заяву юридичної фірми Baron&Budd, що займалася врегулюванням позову до PG&E. - Міста і округу будуть в кращому становищі, щоб допомогти громадянам відновитися і рухатися вперед".

Нагадаємо, в результаті пожежі на півночі Каліфорнії, який розпочався 8 листопада 2018 року, загинули, за даними влади, не менше 86 осіб. Полум'я знищило понад 14 тис. будинків, понад 520 комерційних будівель і понад 4 тис. інших будівель. 25 листопада влада повідомили, що пожежа повністю локалізована. Згідно з даними CAL FIRE, площа вигорілій території склала понад 620 кв. км.

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