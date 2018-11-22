Пожежі у Каліфорнії забрали життя вже 86 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок природних пожеж в американському штаті Каліфорнія досягла 86 осіб, більше 500 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.
Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, дві природних пожежі з початку цього місяця забрали щонайменше 86 життів. При цьому, наразі ідентифіковані щонайменше 64 з останків.
Більшість - 83 людини - загинули у результаті пожежі Camp Fire на півночі Каліфорнії.
Нагадаємо, жоден українець не постраждав внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.
У Каліфорнії у листопаді сталося три природних пожежі - Camp Fire, Woolsey Fire і Hill Fire. Camp Fire у Північній Каліфорнії розгорілася на північ від Сакраменто, а Woolsey Fire - біля околиць Лос-Анджелеса.
Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.