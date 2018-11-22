Пожежі у Каліфорнії забрали життя вже 86 людей

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок природних пожеж в американському штаті Каліфорнія досягла 86 осіб, більше 500 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.