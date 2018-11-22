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Пожежі у Каліфорнії забрали життя вже 86 людей

Пожежі у Каліфорнії забрали життя вже 86 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок природних пожеж в американському штаті Каліфорнія досягла 86 осіб, більше 500 людей як і раніше вважаються зниклими безвісти. Про це УНН повідомляє з посиланням на ABC News.

Згідно з даними департаменту лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії, дві природних пожежі з початку цього місяця забрали щонайменше 86 життів. При цьому, наразі ідентифіковані щонайменше 64 з останків.

Більшість - 83 людини - загинули у результаті пожежі Camp Fire на півночі Каліфорнії.

Нагадаємо, жоден українець не постраждав внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.

У Каліфорнії у листопаді сталося три природних пожежі - Camp Fire, Woolsey Fire і Hill Fire. Camp Fire у Північній Каліфорнії розгорілася на північ від Сакраменто, а Woolsey Fire - біля околиць Лос-Анджелеса.

Нагадаємо, лісова пожежа під назвою Camp Fire почалася у четвер, 8 листопада, близько 6:30 ранку за місцевим часом.

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