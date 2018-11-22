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Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 86 человек

Пожары в Калифорнии унесли жизни уже 86 человек

Киев  •  УНН

 • 8404 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Число погибших в результате природных пожаров в американском штате Калифорния достигло 86 человек, более 500 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ABC News.

Согласно данным департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, два природных пожара с начала этого месяца унесли по меньшей мере 86 жизней. При этом, пока идентифицированы по меньшей мере 64 из останков.

Большинство - 83 человека - погибли в результате пожара Camp Fire на севере Калифорнии.

Напомним, ни один украинец не пострадал в результате лесных пожаров в Калифорнии.

В Калифорнии в ноябре произошло три природных пожара - Camp Fire, Woolsey Fire и Hill Fire. Camp Fire в Северной Калифорнии разгорелась к северу от Сакраменто, а Woolsey Fire - у окраин Лос-Анджелеса.

Напомним, лесной пожар под названием Camp Fire началась в четверг, 8 ноября, около 6:30 утра по местному времени.

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