Известный футболист погиб в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Бывший полузащитник сборной Испании Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП. Об этом в Twitter сообщила "Севилья", воспитанником которой является Рейес, передает УНН.
"Наш любимый футболист Хосе Антонио Рейес погиб в дорожно-транспортном происшествии. Покойся с миром", - говорится в заявлении клуба.
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Как сообщал УНН, в Одесской области в результате ДТП погибли 4 человека.
Напомним, дело мужчину, который добивал гвардейцев после ДТП в Одессе, передали в суд .
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