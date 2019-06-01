Відомий футболіст загинув в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. Колишній півзахисник збірної Іспанії Хосе Антоніо Рейєс загинув у результаті ДТП. Про це в Twitter повідомила "Севілья", вихованцем якої є Рейес, передає УНН.
"Наш улюблений футболіст Хосе Антоніо Рейєс загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Спочивай з миром", - йдеться в заяві клубу.
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Як повідомляв УНН, на Одещині внаслідок ДТП загинули 4 особи.
Нагадаємо, справу чоловіка, який добивав гвардійців після ДТП в Одесі, передали до суду.
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