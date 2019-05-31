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Автошкола, в якій навчалася Зайцева, закрилася

Автошкола, в якій навчалася Зайцева, закрилася

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У Харкові автошкола де навчалася винуватиця смертельної ДТП Олена Зайцева , припинила свою діяльність через суспільний резонанс. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Криклій зазначив, що акредитаційна комісія розглянула перелік порушень в автошколі, які стосувалися матеріально-технічної бази. Тому згідно з процедурою, запропонувала виправити їх.

"Проте, розуміючи суспільний резонанс, я думаю, вони вирішили їх не виправляти, адже їм все одно не дали б нормально жити. Тому вони вирішили закривати діяльність автошколи", - сказав Криклій.

За його словами, відомство позбавлено функції перевірок автошкіл. Тільки уразі конкретних випадків проводиться інспекція.

"У даному випадку там, де навчалася Зайцева, слідчі управління в Харківській області виявили факти (порушення – ред.) в рамках слідчих дій. Перевіряли наявність журналів, чи була вона там на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. Під час чого вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи, про що нас вже повідомили і ми звісно це звернення розглянули", - розповів Криклій.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Як повідомляв УНН, 26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі.

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