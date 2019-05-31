Автошкола, в которой училась, Зайцева закрылась
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Харькове автошкола где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, прекратила свою деятельность из-за общественного резонанса. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий в эфире одного из телеканалов, передает УНН.
Криклий отметил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений в автошколе, касающихся материально-технической базы. Поэтому в соответствии с процедурой, предложила исправить их.
"Однако, понимая общественный резонанс, я думаю, они решили их исправлять, ведь им все равно не дали бы нормально жить. Поэтому они решили закрывать деятельность автошколы", - сказал Криклий.
По его словам, ведомство лишено функции проверок автошкол. Только в случае конкретных случаев проводится инспекция.
"В данном случае там, где училась Зайцева, следователи управления в Харьковской области выявили факты (нарушения - ред.) в рамках следственных действий. Проверяли наличие журналов, была ли она там на учебе, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. Во время чего они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем нам уже сообщили и мы конечно это обращение рассмотрели ", - рассказал Криклий.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
Как сообщал УНН, 26 февраля 2019 Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.