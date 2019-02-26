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Зайцевій і Дронову призначили максимальне покарання

Зайцевій і Дронову призначили максимальне покарання

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцевій та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання Олені Зайцевій і Геннадію Дронову у вигляді 10 років позбавлення волі, передає кореспондент УНН.

Так, Зайцевій призначили 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Дронову призначили 10 років позбавлення волі з позбавленням на права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Таким чином обвинуваченим призначили максимальну міру покарання.

Зазначимо, що Зайцевій та Дронову інкримінували вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв УНН, сьогодні суд зачитував вирок у справі про смертельну ДТП у центрі Харкова, у скоєнні якої обвинувачуються Олена Зайцева і Геннадій Дронова.

19 лютого суд видалився у нарадчу кімнату для ухвалення рішення.

Прокуратура попросила призначити Зайцевій та Дронову максимальне покарання - 10 років позбавлення волі.

У свою чергу потерпілі заявили, що не вірять у розкаяння Зайцевої.

Захист Дронова попросив суд визнати його підзахисного невинним "у зв'язку з недоведеністю у його діях складу злочину".

Захист Зайцевої попросив суд при ухваленні вироку врахувати дві пом'якшуючі обставини і застосувати положення статті 69-1 КК України, яким призначити максимальне покарання обвинуваченій не можна.

Обвинувачені виступили у суді з останнім словом. Дронов розкаявся і попросив пробачення у потерпілих. Зайцева заявила, що готова понести будь-яке покарання, яке їй призначить суд.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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