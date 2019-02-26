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Зайцевой и Дронову назначили максимальное наказание

Зайцевой и Дронову назначили максимальное наказание

Киев  •  УНН

 • 23577 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцевой и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Зайцевой и Дронову в виде 10 лет лишения свободы, передает корреспондент УНН.

Так, Зайцевой назначили 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Дронову назначили 10 лет лишения свободы на срок 3 года с лишением на права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Таким образом обвиняемым назначили максимальную меру наказания.

Отметим, что Зайцевой и Дронову инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение).

Как сообщал УНН, сегодня суд зачитывал приговор по делу о смертельном ДТП в центре Харькова, в совершении которого обвиняются Елена Зайцева и Геннадий Дронова.

19 февраля суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Прокуратура попросила назначить Зайцевой и Дронову максимальное наказание - 10 лет лишения свободы. В свою очередь потерпевшие заявили, что не верят в раскаяние Зайцевой.

Защита Дронова попросил суд признать его подзащитного невиновным "в связи с недоказанностью в его действиях состава преступления".

Защита Зайцевой попросил суд при вынесении приговора учесть два смягчающих обстоятельства и применить положения статьи 69-1 УК Украины, которым назначить максимальное наказание обвиняемой нельзя.

Обвиняемые выступили в суде с последним словом. Дронов раскаялся и попросил прощения у потерпевших. Зайцева заявила, что готова понести любое наказание, которое ей назначит суд.

Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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