На Одещині внаслідок ДТП загинули 4 особи
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. У четвер о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.
Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.
Нагадаємо, в Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі.