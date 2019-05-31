На Одещині внаслідок ДТП загинули 4 особи

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КИЇВ. 31 травня. УНН. У четвер о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

"30 травня о 18:23 поблизу с. Булдинка Лиманського р-ну в Одеській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло 4 особи та 1 особу у важкому стані госпіталізовано", йдеться у повідомленні.

Для деблокації загиблих від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, в Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі.

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