В Одесской области в результате ДТП погибли 4 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В четверг в 18:23 вблизи с. Булдынка Лиманского района в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДСНС.
"30 мая в 18:23 вблизи с. Булдынка Лиманского района в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован", говорится в сообщении.
Для деблокации погибших от ДСНС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.
Напомним, в Одесской области сотрудница местной прокуратуры попала в ДТП на мотоцикле.