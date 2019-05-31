В Одесской области в результате ДТП погибли 4 человека

"30 мая в 18:23 вблизи с. Булдынка Лиманского района в Одесской области в результате столкновения двух автомобилей погибли 4 человека и 1 человек в тяжелом состоянии госпитализирован", говорится в сообщении.

Для деблокации погибших от ДСНС привлекалось 4 человека и 1 единица техники.

Напомним, в Одесской области сотрудница местной прокуратуры попала в ДТП на мотоцикле.