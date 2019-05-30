Справу чоловіка, який добивав гвардійців після ДТП в Одесі, передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Одесі справу чоловіка, який добивав гвардійців після ДТП в Одесі, передали до суду. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Прокурори Одеської місцевої прокуратури №4 скерували до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який побив постраждалих громадян від ДТП по проспекту Добровольського.
Наразі, за клопотанням прокуратури, підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.
Нагадаємо, наприкінці березня в Одесі чоловік побив лежачих нацгвардійців, які були травмовані через ДТП у Суворовському районі.
Один нацгвардієць загинув на місці.