Дело мужчины, добивавшего гвардейцев после ДТП в Одессе, передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Одессе дело мужчины, который добивал гвардейцев после ДТП в Одессе, передали в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Прокуроры Одесской местной прокуратуры №4 направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, избившего пострадавших граждан в ДТП по проспекту Добровольского.
Сейчас, по ходатайству прокуратуры, подозреваемый находится в следственном изоляторе.
Напомним, в конце марта в Одессе мужчина избил лежащих нацгвардийцев, которые были травмированы из-за ДТП в Суворовском районе.
Один нацгвардеец погиб на месте.