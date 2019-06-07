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Добыча газа в Украине выросла на 3,5%

Добыча газа в Украине выросла на 3,5%

Киев  •  УНН

 • 10413 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Украина в январе-мае нарастила добычу газа на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе АО "Укртрансгаз".

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на май 2019 года по сравнению с уровнем годом ранее выросло на 3,5% - до 8,8 млрд куб. м", - указали в компании.

Что касается потребления газа, то за этот период оно сократилось.

"Украинским потребителям всех категорий с начала года и по состоянию на май 2019 года протранспортировано магистральными газопроводами 13,6 млрд куб. м газа, что на 12% меньше аналогичного показателя 2018 года. Общее использование газа для производственно-технологических нужд (ПТН) - увеличилось на 9% и насчитывает 1,6 млдр куб. м природного газа", - отметили в УТГ.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдову с начала года составляют 37,6 млрд куб. м. По сравнению с аналогичным показателем 2018 года транзитные объемы увеличились на 2,7 млрд куб. м, или на 8%, добавили в компании.

В январе-мае 2019 года в ПХГ, по данным УТГ, было закачано 2,7 млрд куб. м газа, что больше на 27%, чем в течение того же периода 2018 года, а отбор из подземных хранилищ составил 5,1 млрд куб. м газа, что меньше на 29%. По состоянию на 31 мая 2019 года, в ПХГ Украины хранится 11,4 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 19%, чем годом ранее.

Всего за пять месяцев 2019 года в Украину, как сообщается, импортировано 4,0 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 19% аналогичного прошлогоднего объема.

"Уже в течение 1288 дней (четвертую весну) Украина не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС", - напомнили в компании.

Напомним, "Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов.

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