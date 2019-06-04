Україна наростила заповнення ПСГ газом на близько 20%

КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна на початок червня цього року накопичила у підземних сховищах газу 11,46 млрд куб. м, що на 1,84 млрд куб. м або 19,13% більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України".