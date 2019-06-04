Україна наростила заповнення ПСГ газом на близько 20%
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Україна на початок червня цього року накопичила у підземних сховищах газу 11,46 млрд куб. м, що на 1,84 млрд куб. м або 19,13% більше, ніж роком раніше. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НАК "Нафтогаз України".
"Обсяги газу в українських ПСГ за травень зросли на 1,97 млрд куб. м і на 1 червня становили 11,46 млрд куб. м. Таким чином, наразі в ПСГ знаходиться на 1,84 млрд куб. м більше газу, ніж торік", - вказали у компанії.
Україна продовжує накопичення газу в ПСГ у межах підготовки до наступного опалювального сезону.
"Для забезпечення сталого проходження осінньо-зимового сезону 2019/2020 років необхідно накопичити в ПСГ близько 20 млрд куб. м газу", - додали у "Нафтогазі".
Нагадаємо, "Нафтогазу" потрібен 1 млрд дол. для закачування газу у ПСГ на зиму.