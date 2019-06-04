Украина нарастила заполнение ПХГ газом на около 20%

"Объемы газа в украинских ПХГ за май выросли на 1,97 млрд куб. м и на 1 июня составили 11,46 млрд куб. м. Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 1,84 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году", - указали в компании.

Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, "Нафтогазу" нужен 1 млрд долл. для закачки газа в ПХГ на зиму.