Украина нарастила заполнение ПХГ газом на около 20%

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 21502 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 42006 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 60395 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 116259 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109881 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136671 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144327 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130033 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130103 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украина нарастила заполнение ПХГ газом на около 20%

Украина нарастила заполнение ПХГ газом на около 20%

Киев  •  УНН

 • 15301 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Украина на начало июня этого года накопила в подземных хранилищах газа 11,46 млрд куб. м, что на 1,84 млрд куб. м или 19,13% больше, чем годом ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные НАК "Нафтогаз Украины".

"Объемы газа в украинских ПХГ за май выросли на 1,97 млрд куб. м и на 1 июня составили 11,46 млрд куб. м. Таким образом, сейчас в ПХГ находится на 1,84 млрд куб. м газа больше, чем в прошлом году", - указали в компании.

Украина продолжает накопление газа в ПХГ в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.

"Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов необходимо накопить в ПХГ около 20 млрд куб. м газа", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, "Нафтогазу" нужен 1 млрд долл. для закачки газа в ПХГ на зиму.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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