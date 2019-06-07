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Видобуток газу в Україні зріс на 3,5%

Видобуток газу в Україні зріс на 3,5%

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Україна у січні-травні наростила видобуток газу на 3,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це УНН повідомили у прес-службі АТ "Укртрансгаз".

"Надходження природного газу в ГТС від газовидобувних підприємств України з початку року і станом на травень 2019 року у порівнянні з позначкою роком раніше зросло на 3,5% – до 8,8 млрд куб. м", - вказали у компанії.

Що стосується споживання газу, то за цей період воно скоротилося.

"Українським споживачам всіх категорій з початку року і станом на травень 2019 року протранспортовано магістральними газопроводами 13,6 млрд куб. м газу, що на 12% менше аналогічного показника 2018 року. Загальне використання газу для виробничо-технологічних потреб (ВТВ) – збільшилося на 9% і нараховує 1,6 млдр куб. м природного газу", - зазначили в УТГ.

Обсяги транспортування газу територією України з Російської Федерації до європейських країн і Молдови з початку року становлять 37,6 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним показником 2018 року транзитні обсяги збільшилися на 2,7 млрд куб. м, або на 8%, додали у компанії.

У січні-травні 2019 року до ПСГ, за даними УТГ, було закачано 2,7 млрд куб. м газу, що більше на 27%, ніж протягом такого самого періоду 2018 року, а відбір з підземних сховищ становив 5,1 млрд куб. м газу, що менше на 29%. Станом на 31 травня 2019 року, в ПСГ України зберігається 11,4 млрд куб. м блакитного палива. Це більше на 19%, ніж рік тому.

Всього за п’ять місяців 2019 року в Україну, як повідомляється, імпортовано 4,0 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 19% від аналогічного минулорічного обсягу.

"Уже протягом 1288 днів (четверту весну) Україна не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС", - нагадали у компанії.

Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди.

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