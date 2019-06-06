Транзит газу через Україну за п'ять місяців зріс на 8%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Транзит газу територією Україну у січні-травні зріс на 8%. Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.
"Газпром" готується до зими та чергової "газової війни", європейські постачальники - також. Як результат, транзит газу через Україну за 5 місяців зріс на 8% - додаткові обсяги закачують до сховищ. В європейських ПСГ, які публікують дані, зараз вже на 20 млрд куб. м більше газу, аніж в середньому за два попередні роки", - повідомив Коболєв.
З його слів, приріст запасів у них становить 60% до показника за аналогічний період 2018 року.
"Ми також закуповуємо додатковий газ, Україна вже імпортувала на 20% більше газу, ніж на ту ж дату минулого року. Станом на 1 червня в українських підземках 11,5 млрд куб. м – це на 1,8 млрд куб. м більше, ніж торік", - додав він.
Нагадаємо, "Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди.