"Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди

"Якщо продовжимо накопичувати газ такими темпами, до початку опалювального сезону вийдемо на необхідний рівень 20 млрд куб. м. Тоді ми будемо готові до будь-яких дій "Газпрому", і позиція України у переговорах буде захищеною. Але цьому на заваді може стати дефіцит обігових коштів у "Нафтогазу", - вказав Коболєв.

Так, за той газ, який НАК поставив раніше, з його слів, "газзбути" та виробники тепла заборгували 61,4 млрд грн. "Це удвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", - додав голова "Нафтогазу".

"Ще один фактор дефіциту - вимога Кабміну сплатити 90% нашого прибутку у якості дивідендів, при чому до кінця червня. Саме зараз, коли нам потрібні гроші на закупівлю газу на зиму, це для нас надзвичайний виклик. Доводиться обирати - дивіденди зараз, чи захист від кризи. Частині державних підприємств уряд дозволив платити лише 30% прибутку. Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ", - зауважив Коболєв.

Другий шлях, який він назвав, - "залучити кредитні кошти". "Для цього необхідний дозвіл та активна участь Кабінету міністрів як нашого єдиного акціонера", - додав голова НАК.

"Поки у наповненні підземних сховищ ми рухаємося за графіком. Але якщо проблему ліквідності не вирішити у найближчі тижні - закупити газ у достатніх обсягах буде неможливо. Ситуація вимагає термінової уваги на найвищому рівні", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, пільговики скоротили борги за газ "Нафтогазу" на 2,4%.