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"Нафтогаз" попередив про небезпеку недобору запасів газу на зиму через дивіденди

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. З накопиченням необхідних для проходження осінньо-зимового періоду запасів газу можуть бути проблеми через урядове зобов'язання НАК "Нафтогаз України" сплатити 90% прибутку як дивіденди, при чому до кінця червня. Про це написав голова правління НАК Андрій Коболєв у Facebook, передає УНН.

"Якщо продовжимо накопичувати газ такими темпами, до початку опалювального сезону вийдемо на необхідний рівень 20 млрд куб. м. Тоді ми будемо готові до будь-яких дій "Газпрому", і позиція України у переговорах буде захищеною. Але цьому на заваді може стати дефіцит обігових коштів у "Нафтогазу", - вказав Коболєв.

Так, за той газ, який НАК поставив раніше, з його слів, "газзбути" та виробники тепла заборгували 61,4 млрд грн. "Це удвічі більше, ніж нам потрібно, щоб якісно підготуватися до зими", - додав голова "Нафтогазу".

"Ще один фактор дефіциту - вимога Кабміну сплатити 90% нашого прибутку у якості дивідендів, при чому до кінця червня. Саме зараз, коли нам потрібні гроші на закупівлю газу на зиму, це для нас надзвичайний виклик. Доводиться обирати - дивіденди зараз, чи захист від кризи. Частині державних підприємств уряд дозволив платити лише 30% прибутку. Нам не завадила б хоча б розстрочка, поки ми не почнемо продавати газ", - зауважив Коболєв.

Другий шлях, який він назвав, - "залучити кредитні кошти". "Для цього необхідний дозвіл та активна участь Кабінету міністрів як нашого єдиного акціонера", - додав голова НАК.

"Поки у наповненні підземних сховищ ми рухаємося за графіком. Але якщо проблему ліквідності не вирішити у найближчі тижні - закупити газ у достатніх обсягах буде неможливо. Ситуація вимагає термінової уваги на найвищому рівні", - зазначив Коболєв.

Нагадаємо, пільговики скоротили борги за газ "Нафтогазу" на 2,4%.

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