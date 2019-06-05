Пільговики скоротили борги за газ "Нафтогазу" на 2,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 2,4% - до 63,9 млрд грн. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 63,9 млрд грн (зменшення на 1,5 млрд грн, або -2,4% за тиждень)", - вказали у компанії.
За тиждень виробники тепла зменшили борг на 547 млн грн (1,5%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 65 млн грн (1,6%), регіональні газозбутові підприємства – на 931 млн грн (3,7%).
Як вказано, станом на 4 червня 2019 сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК становить близько 39,6 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 611 млн грн (1,5%). Заборгованість регіональних газозбутів сягає близько 24,4 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 931 млн грн (3,7%). Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1,8 млн грн (0,1%) та складає близько 2,9 млрд грн.
Заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 128 млн грн (3,9%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" становить близько 3,2 млрд грн.
Нагадаємо, за попередній тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 3,4%.