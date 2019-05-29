Пільговики зменшили борги за газ "Нафтогазу" на 3,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. За тиждень пільговики зменшили борги за газ перед НАК "Нафтогаз України" на 3,4%. Про це УНН повідомили у прес-службі компанії.
"Заборгованість контрагентів, які отримують газ від "Нафтогазу" на пільгових умовах (відповідно до положення про ПСО), становила 65,5 млрд грн - зменшення на 2,3 млрд грн, або -3,4% за тиждень", - вказали у компанії.
За тиждень виробники тепла зменшили борг на 835 млн грн (2,3%), підприємства ТЕЦ (виробництво електроенергії) – на 44 млн грн (1,1%), регіональні газозбутові підприємства – на 1 448 млн грн (5,4%).
Станом на 28 травня 2019 року сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК становить близько 40,2 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 879 млн грн (2,1%). Заборгованість регіональних газозбутових підприємств сягає близько 25,3 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 1 448 млн грн (5,4%). Заборгованість промислових підприємств за минулий тиждень зменшилась на 1,5 млн грн (0,1%) та становить близько 2,9 млрд грн.
Зокрема, заборгованість КП ВО Київради "Київтеплоенерго" за газ, використаний для виробництва теплової та електричної енергії, за минулий тиждень зменшилась на 231 млн грн (6,5%). Сумарна заборгованість "Київтеплоенерго" сягає близько 3,3 млрд грн.
Нагадаємо, "Нафтогазу" відмовили в стягненні майже 100 млн гривень з "Київтеплоенерго".