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Льготники уменьшили долги за газ "Нафтогаза" на 3,4%

Льготники уменьшили долги за газ "Нафтогаза" на 3,4%

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. За неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 3,4%. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 65,5 млрд грн - уменьшение на 2,3 млрд грн, или 3,4% за неделю", - указали в компании.

За неделю производители тепла уменьшили долг на 835 млн грн (2,3%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 44 млн грн (1,1%), региональные газосбыты - на 1448 млн грн (5,4%).

По состоянию на 28 мая 2019 года суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 40,2 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 879 млн грн (2,1%). Задолженность региональных газосбытовых предприятий составляет около 25,3 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 1448 млн грн (5,4%). Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 1,5 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн.

В частности, задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 231 млн грн (6,5%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 3,3 млрд грн.

Напомним, "Нафтогазу" отказали во взыскании почти 100 млн гривен с "Киевтеплоэнерго".

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