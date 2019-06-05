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Льготники сократили долги за газ "Нафтогаза" на 2,4%

Льготники сократили долги за газ "Нафтогаза" на 2,4%

Киев  •  УНН

 • 8462 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. За неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 2,4% - до 63,9 млрд грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе компании.

"Задолженность контрагентов, получающих газ от "Нафтогаза" на льготных условиях (в соответствии с положением о ПСО), составила 63,9 млрд грн (уменьшение на 1,5 млрд грн, или -2,4% за неделю)", - указали в компании.

За неделю производители тепла уменьшили долг на 547 млн грн (1,5%), предприятия ТЭЦ (производство электроэнергии) - на 65 млн грн (1,6%), региональные газозбутови предприятия - на 931 млн грн (3,7%).

Как указано, по состоянию на 4 июня суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ перед НАК составляет около 39,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 611 млн грн (1,5%). Задолженность региональных газсбытов составляет около 24,4 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 931 млн грн (3,7%). Задолженность промышленных предприятий за прошедшую неделю уменьшилась на 1,8 млн грн (0,1%) и составляет около 2,9 млрд грн.

Задолженность КП ВО Киевсовета "Киевтеплоэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 128 млн грн (3,9%). Суммарная задолженность "Киевтеплоэнерго" составляет около 3,2 млрд грн.

Напомним, за предыдущую неделю льготники уменьшили долги за газ перед НАК "Нафтогаз Украины" на 3,4%.

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