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"Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов

"Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов

Киев  •  УНН

 • 15343 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. С накоплением необходимых для прохождения осенне-зимнего периода запасов газа могут быть проблемы из-за правительственного обязательства НАК "Нафтогаз Украины" выплатить 90% прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев в Facebook, передает УНН.

"Если продолжим накапливать газ такими темпами, к началу отопительного сезона выйдем на необходимый уровень 20 млрд куб. м. Тогда мы будем готовы к любым действиям "Газпрома", и позиция Украины в переговорах будет защищена. Но этому помехой может стать дефицит оборотных средств у "Нафтогаза", - отметил Коболев.

Так, за тот газ, который НАК поставил ранее, по его словам, "газсбыты" и производители тепла задолжали 61,4 млрд грн. "Это вдвое больше, чем нам нужно, чтобы качественно подготовиться к зиме", - добавил глава "Нафтогаза".

"Еще один фактор дефицита - требование Кабмина оплатить 90% нашей прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня. Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать - дивиденды сейчас, или защита от кризиса. Части государственных предприятий правительство разрешило платить только 30% прибыли. Нам не помешала бы хотя бы рассрочка, пока мы не начнем продавать газ", - отметил Коболев.

Второй путь, который он назвал - "привлечь кредитные средства". "Для этого необходимо разрешение и активное участие Кабинета министров как нашего единственного акционера", - добавил глава НАК.

"Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но если проблему ликвидности не решить в ближайшие недели - закупить газ в достаточных объемах будет невозможно. Ситуация требует срочного внимания на самом высоком уровне", - отметил Коболев.

Напомним, льготники сократили долги за газ "Нафтогаза" на 2,4%.

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