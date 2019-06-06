Транзит газа через Украину за пять месяцев вырос на 8%

"Газпром" готовится к зиме и очередной "газовой войны", европейские поставщики - тоже. Как результат, транзит газа через Украину за 5 месяцев вырос на 8% - дополнительные объемы закачивают в хранилища. В европейских ПХГ, которые публикуют данные, сейчас уже на 20 млрд куб. м больше газа, чем в среднем за два предыдущих года", - сообщил Коболев.

По его словам, прирост запасов в них составляет 60% к показателю за аналогичный период 2018 года.

"Мы также закупаем дополнительный газ, Украина уже импортировала на 20% больше газа, чем на ту же дату прошлого года. По состоянию на 1 июня в украинских подземках 11,5 млрд куб. м - это на 1,8 млрд куб. м больше, чем в прошлом году", - добавил он.

Напомним, "Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов.