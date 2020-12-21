Откат назад и угрожающая ситуация - Омелян о кризисе на государственном предприятии "Украэрорух"

"Он (министр инфраструктуры Владислав Криклий - ред.) должен был, как только этот кризис начинался, сразу инициировать круглый стол с участием всех авиаперевозчиков, ключевых аэропортов и "Украэроруха", чтобы путем отсрочки платежей, или льготных кредитов отработать пакет финансовой помощи для украинского авиационного сектора, получить поддержку со стороны правительства и парламента - это было бы возможно", - подчеркнул он.

Но в связи с недостаточно профессиональными действиями менеджмента, важных адекватных антикризисных мер, как отмечает Омелян, не было принято, поэтому ситуация сейчас сложилась очень угрожающая.

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"Этого не было сделано и ситуация угрожающая сейчас. Украинские авиакомпании могут просто не пережить этот кризис, и мы будем рассчитывать на добрую волю иностранных перевозчиков - захотят они летать Украины или нет. А это дорога в никуда, когда мы будем зависеть от доброй воли кого-то извне, а не собственных авиаперевозчиков. Авиационные перевозки выросли с 10 млн в 16 году до 20 млн пассажиров в 19 году. А сейчас имеем значительный откат назад", - отметил Омелян.

Напомним, что бывший директор ГП "Украэрорух" Кирилл Полищук считает, что нынешний кризис можно было предсказать и преодолеть ужасные последствия системной и профессиональной работой руководства, чего сделано не было. Поэтому, по его мнению, не стоит сейчас перекладывать всю ответственность на коронавирус.

Также напомним, что сотрудники "Украэроруха" ранее обратились к министру инфраструктуры с жалобами на "систематические грубые нарушения" на госпредприятии.