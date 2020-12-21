Кризу в "Украерорусі" потрібно розглядати із поясненнями Криклія у Раді – нардеп профільного комітету

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"Питання "Украероруху" поки не розглядалося на комітеті, але мало б бути розглянуте. Так, там є фінансові проблеми. Ситуація складна в авіагалузі загалом", - зазначив нардеп.

Мудрій вважає, що було б доречно викликати міністра інфраструктури Владислава Криклія для пояснень стосовно ситуації на державному підприємстві.

"Було б добре, щоб прийшов, але сьогодні міністр мовчить. Там є багато, не тільки по "Украероруху" питання, а й по залізниці, по "Укртрансбезпеці" – по дуже багатьох напрямках є невирішені питання і питання до міністра", - наголосив він.

Народний депутат не виключив втрати Криклієм посади міністра інфраструктури у зв'язку з критичною ситуацією за напрямками його роботи.

"Така вірогідність є. Сьогодні будь-який міністр може втратити посаду. Головне - зрозуміти, хто буде після нього, щоб не призначили ще гіршого", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора важливого стратегічного державного підприємства "Украерорух". Для цього у Мінінфраструктури розробили відповідний проект змін до постанови Кабміну, яка визначає порядок проведення конкурсного відбору керівників для державних підприємств.