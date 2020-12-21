Кризу в "Украерорусі" потрібно розглядати із поясненнями Криклія у Раді – нардеп профільного комітету
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Кризу на стратегічному державному підприємстві "Украерорух" необхідно розглядати на профільному комітеті Верховної Ради України. Для цього доречно також викликати міністра інфраструктури Владислава Криклія для пояснень. Про це УНН розповів член комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури народний депутат Ігор Мурдій.
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"Питання "Украероруху" поки не розглядалося на комітеті, але мало б бути розглянуте. Так, там є фінансові проблеми. Ситуація складна в авіагалузі загалом", - зазначив нардеп.
Мудрій вважає, що було б доречно викликати міністра інфраструктури Владислава Криклія для пояснень стосовно ситуації на державному підприємстві.
"Було б добре, щоб прийшов, але сьогодні міністр мовчить. Там є багато, не тільки по "Украероруху" питання, а й по залізниці, по "Укртрансбезпеці" – по дуже багатьох напрямках є невирішені питання і питання до міністра", - наголосив він.
Народний депутат не виключив втрати Криклієм посади міністра інфраструктури у зв'язку з критичною ситуацією за напрямками його роботи.
"Така вірогідність є. Сьогодні будь-який міністр може втратити посаду. Головне - зрозуміти, хто буде після нього, щоб не призначили ще гіршого", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора важливого стратегічного державного підприємства "Украерорух". Для цього у Мінінфраструктури розробили відповідний проект змін до постанови Кабміну, яка визначає порядок проведення конкурсного відбору керівників для державних підприємств.