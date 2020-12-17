Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора стратегічного ДП “Украерорух” - нардеп

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Так, нардеп зазначив, що у Мінінфраструктури надіслали на розгляд уряду проект постанови Кабінету міністрів України “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777”, яким запропонували не застосовувати Порядок проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки в частині відбору керівника “Украероруху”.

“Я про це дізнався вперше після відповіді на моє депутатське звернення. У ньому я просив Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля звернути увагу на незаконне призначення виконуючим обов’язки директора Украероруху Андрія Ярмака. Бо згідно з цією ж постановою Кабміну № 777, яку хочуть змінити у Мінінфраструктурі, особу можна призначити виконуючим обов’язки лише на час проведення конкурсу — не більше, ніж на три місяці. А Ярмак виконуючий обов'язки вже понад рік. При цьому Мінінфраструктури перекладає за це відповідальність на Кабмін”, — пояснив Бунін.

Окрім того, за словами нардепа, кандидатура Ярмака не відповідає кваліфікаційним вимогам до керівника ДП “Украерорух” відповідно до Статуту держпідприємства: він не має відповідної освіти та досвіду.

“Я вже не кажу, що не було погодження кандидатури Ярмака з Державіаслужбою, а це визначено чинним законодавством. Це прикра ситуація, коли міністр інфраструктури Криклій замість того, щоб припинити порушення, навпаки — намагається їх узаконити, щоб створити особливі умови та скасувати конкурс на посаду директора "Украероруху“. Бо Ярмак ні за освітою, ні за досвідом не відповідає кваліфікаційним вимогам до цієї посади”, — розповів народний депутат.

Відзначимо, що на сайті ДП “Украерорух” УНН не знайшов біографії виконувача обов’язків директора Андрія Ярмака. Тому надіслав відповідний інформаційний запит в “Украерорух”.

Нагадаємо, профспілка подала судовий позов до Мінінфраструктури за бездіяльність щодо порушень трудового законодавства та умов колективного договору на ДП "Украерорух". Причина в тому, що Мінінфраструктури відмовляється розірвати трудовий договір із в.о. директора Украероруху Андрієм Ярмаком, який перебуває на посаді всупереч законодавству.