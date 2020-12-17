Криклий пытается отменить конкурс на должность директора стратегического ГП "Украэрорух" - нардеп

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Так, нардеп отметил, что в Мининфраструктуры прислали на рассмотрение правительства проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777", которым предложили не применять Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики в части отбора руководителя "Украэроруха".

"Я об этом узнал впервые после ответа на мое депутатское обращение. В нем я просил Премьер-министра Дениса Шмыгаля обратить внимание на незаконное назначение исполняющим обязанности директора Украэроруха Андрея Ярмака. Ибо в этом же постановлением Кабмина № 777, которое хотят изменить в Мининфраструктуры, лицо можно назначить исполняющим обязанности только на время проведения конкурса - не более, чем на три месяца. А Ярмак исполняющий обязанности уже больше года. При этом Мининфраструктуры переводит за это ответственность на Кабмин", - пояснил Бунин.

Кроме того, по словам нардепа, кандидатура Ярмака не соответствует квалификационным требованиям к руководителю ГП "Украэрорух" в соответствии с Уставом госпредприятия: он не имеет соответствующего образования и опыта.

"Я уже не говорю, что не было согласования кандидатуры Ярмака с Госавиаслужбой, а это определено действующим законодательством. Это досадная ситуация, когда министр инфраструктуры Криклий вместо того, чтобы прекратить нарушение, наоборот - пытается их узаконить, чтобы создать особые условия и отменить конкурс на должность директора "Украэроруха". Потому Ярмак ни по образованию, ни по опыту не соответствует квалификационным требованиям для этой должности", - рассказал народный депутат.

Отметим, что на сайте ГП "Украэрорух" УНН не нашел биографии исполняющего обязанности директора Андрея Ярмака. Поэтому направил соответствующий информационный запрос в "Украэрорух".

Напомним, профсоюз подал судебный иск к Мининфраструктуры за бездействие относительно нарушений трудового законодательства и условий коллективного договора на ГП "Украэрорух". Причина в том, что Мининфраструктуры отказывается расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком, который занимает должность вопреки законодательству.