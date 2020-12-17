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Криклий пытается отменить конкурс на должность директора стратегического ГП "Украэрорух" - нардеп

Киев • УНН

 • 20569 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Министр инфраструктуры Владислав Криклий пытается отменить конкурс на должность директора важного стратегического государственного предприятия "Украэрорух". Для этого в Мининфраструктуры разработали соответствующий проект изменений в постановление Кабмина, которое определяет порядок проведения конкурсного отбора руководителей для государственных предприятий. Об этом УНН сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Сергей Бунин.

Криклий пытается отменить конкурс на должность директора стратегического ГП "Украэрорух" - нардеп

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Так, нардеп отметил, что в Мининфраструктуры прислали на рассмотрение правительства проект постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777", которым предложили не применять Порядок проведения конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики в части отбора руководителя "Украэроруха".

"Я об этом узнал впервые после ответа на мое депутатское обращение. В нем я просил Премьер-министра Дениса Шмыгаля обратить внимание на незаконное назначение исполняющим обязанности директора Украэроруха Андрея Ярмака. Ибо в этом же постановлением Кабмина № 777, которое хотят изменить в Мининфраструктуры, лицо можно назначить исполняющим обязанности только на время проведения конкурса - не более, чем на три месяца. А Ярмак исполняющий обязанности уже больше года. При этом Мининфраструктуры переводит за это ответственность на Кабмин", - пояснил Бунин.

Кроме того, по словам нардепа, кандидатура Ярмака не соответствует квалификационным требованиям к руководителю ГП "Украэрорух" в соответствии с Уставом госпредприятия: он не имеет соответствующего образования и опыта.

"Я уже не говорю, что не было согласования кандидатуры Ярмака с Госавиаслужбой, а это определено действующим законодательством. Это досадная ситуация, когда министр инфраструктуры Криклий вместо того, чтобы прекратить нарушение, наоборот - пытается их узаконить, чтобы создать особые условия и отменить конкурс на должность директора "Украэроруха". Потому Ярмак ни по образованию, ни по опыту не соответствует квалификационным требованиям для этой должности", - рассказал народный депутат.

Отметим, что на сайте ГП "Украэрорух" УНН не нашел биографии исполняющего обязанности директора Андрея Ярмака. Поэтому направил соответствующий информационный запрос в "Украэрорух".

Напомним, профсоюз подал судебный иск к Мининфраструктуры за бездействие относительно нарушений трудового законодательства и условий коллективного договора на ГП "Украэрорух". Причина в том, что Мининфраструктуры отказывается расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком, который занимает должность вопреки законодательству.

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