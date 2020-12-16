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Соціальний ліфт “виніс” людей без освіти та досвіду: працівник Украероруху пояснив, чому позивається до Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 15957 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Профспілка “Інженерно-технічні фахівці” подала судовий позов до Мінінфраструктури за бездіяльність щодо порушень трудового законодавства та умов колективного договору на ДП Украерорух. Причина в тому, що Мінінфраструктури відмовляється розірвати трудовий договір із в.о.директором Украерорух Андрієм Ярмаком. Про це УНН повідомив керівник профспілки та співробітник Украероруху Володимир Бакало.

Соціальний ліфт “виніс” людей без освіти та досвіду: працівник Украероруху пояснив, чому позивається до Мінінфраструктури

“Суть нашого позову в тому, що адміністрація Украероруху порушує трудове законодавство та колективний договір. Згідно з чинним законодавством ми мали право і відправили вимогу на Міністерство інфраструктури щодо розірвання трудового договору з в.о. директора Украероруху Андрієм Ярмаком. На жаль, соціальний ліфт, який спрацював в державі, зараз виніс на поверхню людей без відповідної освіти, досвіду та певних моральних принципів”, — наголосив він.

Бакало також розповів, що внутрішніми інформаційними каналами адміністрація Украероруху почала поширювати інформацію з критикою профспілки. Але він підкреслює, що всі вимоги колективу знаходяться в правовому полі.

“Ми боремося за дотримання керівництвом Украероруху трудового законодавства та колективного договору. У нас позиція тверда. Нас звинувачують у тому, що нас мало, що ми подавали в суд на попереднього скандального керівника Украероруху — Дмитра Бабейчука. Так, це правда. Ми програли суд першої інстанції та апеляційний суд, бо був підключений адмінресурс з боку керівництва. Але коли прийшла на підприємство з перевіркою Рахункова палата, то відповідно до їхнього Звіту, було з‘ясовано, що Бабейчук був призначений на посаду директора Украероруху колишнім главою Мінінфраструктури Бурбаком — незаконно, без проведення конкурсного відбору, та до отримання погодження КМУ та КОДА, що є порушення вимог ст. 36 ЗУ Про місцеві державні адміністрації. Тобто вимога профспілки була вірною та законною, так само як і теперішня”, — зазначив Бакало.

Нагадаємо, що у 2017 році колектив підприємства Украерорух висловив недовіру своєму керівникові Дмитру Бабейчуку у зв’язку зі “зливом” 404 млн грн бюджетних коштів неплатоспроможному “ПлатинумБанк”.

Так, буквально за тижні до краху банку керівництво Украероруху встигло передати 160 мільйонів гривень у банк, який знаходився на межі краху. Коли його визнали неплатоспроможним, Украерорух втратив всі гроші, які лежали там на рахунках — 404 млн грн.

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