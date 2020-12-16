Социальный лифт "вынес" людей без образования и опыта: работник Украэроруха объяснил, почему судится с Мининфраструктуры

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 53979 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 85185 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 161425 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 166852 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 368929 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 217385 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 488775 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 347763 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 228314 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251060 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.6м/с
80%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 74882 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 70747 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 57080 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 19784 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 29334 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 128525 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 117074 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 206337 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 368929 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 488775 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

12:14 • 20385 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 34599 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 42344 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 71950 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 93684 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Социальный лифт "вынес" людей без образования и опыта: работник Украэроруха объяснил, почему судится с Мининфраструктуры

Киев • УНН

 • 15957 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Профсоюз "Инженерно-технические специалисты" подал судебный иск в Мининфраструктуры за бездействие относительно нарушений трудового законодательства и условий коллективного договора на ГП Украэрорух. Причина в том, что Мининфраструктуры отказывается расторгнуть трудовой договор с и.о. директора Украэрорух Андреем Ярмаком. Об этом УНН сообщил руководитель профсоюза и сотрудник Украэроруха Владимир Бакало.

Социальный лифт "вынес" людей без образования и опыта: работник Украэроруха объяснил, почему судится с Мининфраструктуры

"Суть нашего иска в том, что администрация Украэроруха нарушает трудовое законодательство и коллективный договор. Согласно действующему законодательству мы имели право и отправили требование в Министерство инфраструктуры о расторжении трудового договора с и.о. директора Украэроруха Андреем Ярмаком. К сожалению, социальный лифт, который сработал в государстве, сейчас вынес на поверхность людей без соответствующего образования, опыта и определенных моральных принципов", - подчеркнул он.

Бакало также рассказал, что внутренними информационными каналами администрация Украэроруха начала распространять информацию с критикой профсоюза. Но он подчеркивает, что все требования коллектива находятся в правовом поле.

"Мы боремся за соблюдение руководством Украэроруха трудового законодательства и коллективного договора. У нас позиция жесткая. Нас обвиняют в том, что нас мало, что мы подавали в суд на предыдущего скандального руководителя Украэроруха - Дмитрия Бабейчука. Да, это правда. Мы проиграли суд первой инстанции и апелляционный суд, потому что был подключен админресурс со стороны руководства. Но когда пришла на предприятие с проверкой Счетная палата, то в соответствии с их Отчетом, было выяснено, что Бабейчук был назначен на должность директора Украэроруха бывшим главой Мининфраструктуры Бурбаком - незаконно, без проведения конкурсного отбора, и до получения согласования КМУ и Киевской ОДА, что является нарушением требований ст. 36 ЗУ О местных государственных администрациях. То есть требование профсоюза было верным и законным, так же как и нынешнее", - отметил Бакало.

Напомним, что в 2017 году коллектив предприятия Украэрорух выразил недоверие своему руководителю Дмитрию Бабейчуку в связи со "сливом" 404 млн грн бюджетных средств неплатежеспособному "ПлатинумБанку".

Так, буквально за недели до краха банка руководство Украэроруха успело передать 160 млн гривен в банк, который находился на грани краха. Когда его признали неплатежеспособным, Украэрорух потерял все деньги, которые лежали там на счетах - 404 млн грн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,784.59