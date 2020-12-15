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Винен не коронавірус, а відсутність системної роботи керівництва: ексдиректор про кризу в Украерорух

Київ • УНН

 • 14530 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Теперішня криза — не перша, з якою стикається державне підприємство Украерорух. Але в цих умовах її можна було передбачити та подолати жахливі наслідки системною та фаховою роботою керівництва, розповів УНН колишній директор державного підприємства Украерорух (1993-2002 рр.) Кирило Поліщук.

Винен не коронавірус, а відсутність системної роботи керівництва: ексдиректор про кризу в Украерорух

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“Таке ж падіння Украероруху було на початку 90-х років: це був розпад Радянського Союзу. Ми вижили в цій ситуації. Потім був великий дефолт у 1998 році: ми вижили й у ньому, тому що було комплексне професійне управління. Зараз річ у тому, що якби була робота системна та фахова в період низького фінансування підприємства, то наслідки були б не такі жахливі. Також програшною була робота держпідприємства з авіакомпаніями, які використовують повітряний простір України. В цій роботі не було системності, тож наслідки катастрофічні зараз з боргами”, — вважає він.

Причина провальної роботи підприємства в умовах економічної коронакризи, на експертну думку Поліщука, полягає у відсутності фахової освіти та відповідного досвіду роботи у керівництва стратегічного держпідприємства.

“Спочатку один виконуючий обов’язки (Олександр Доценко — ред.), потім інший виконуючий обов’язки (Андрій Ярмак — ред.). Та жоден із них не має фахової освіти та досвіду роботи”, — наголосив Поліщук.

Варто додати, що на сайті державної компанії Украерорух немає повної інформації про трудову діяльність та досвід роботи теперішнього в.о. директора Андрія Ярмака. Тож УНН надіслав запит до держпідприємства з проханням надати цю інформацію.

Нагадаємо, що представники профспілки вимагають у міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати контракт із в.о. директора Украероруху Андрієм Ярмаком. Там, окрім усього іншого, вважають, що Ярмака призначено на посаду всупереч нормам законодавства: відсутні відповідний фах і досвід роботи, а конкурсу не було проведено.

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