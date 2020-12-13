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Глава Украероруху і профспілка судяться: з'ясовано суть претензій

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Виконуючий обов’язки директора державного підприємства Украерорух Андрій Ярмак судиться з профспілкою “Інженерно-технічних фахівців”, щоб не втратити займану посаду. Своєю чергою профспілка у судовому порядку оскаржує законність перебування Ярмака на посаді критично важливого стратегічного державного підприємства. Про це повідомляє УНН з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Так, 24 грудня 2020 року в Бориспільському міськрайонному суді Київської області розглядатиметься законність перебування Андрія Ярмака на посаді в.о. директора Украероруху. Таким чином він намагається оскаржити претензії профспілки “Інженерно-технічні фахівці” про те, що виконання ним обов’язків директора Украероруху відбувається всупереч чинного законодавства.

Суть претензій профспілкових організацій полягає у тому, що Ярмак виконує обов’язки директора державного підприємства, не пройшовши конкурсний відбір, регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки”. Щобільше, цією ж постановою визначено, що до оголошення конкурсного відбору або на період проведення конкурсного відбору виконуючий обов’язки керівника підприємства може бути призначений на термін не більше трьох місяців. А Андрій Ярмак продовжує виконувати обов’язки директора важливого стратегічного підприємства на безконкурсній основі вже понад рік, не маючи для цього підстав, вважають у профспілковому об’єднанні. Крім того, в обхід законодавства, його кандидатура не була погоджена з Державною авіаційною службою України, про що там повідомили у відповідь на запит народного депутата Сергія Буніна.

Профспілкові організації також занепоєні невідповідністю кваліфікаційного рівня Андрія Ярмака займаній посаді. Там стверджують, що відбулось порушення Статуту Украероруху, згідно з яким директор стратегічного державного підприємства повинен мати вищу освіту відповідного напрямку, а також досвід роботи на керівній посаді не менше п’яти років.

Тому через два тижні у судовому порядку будуть розглянуті претензії профспілок щодо законності перебування Андрія Ярмака на займаній посаді.

Нагадаємо, що Украерорух нарешті почав судові процеси з авіакомпаніями-боржниками. Так, з часу призначення Андрія Ярмака керівником Украероруху борг авіакомпанії МАУ за аеронавігаційні послуги зріс удвічі — до одного мільярда доларів. Крім того, за рік з’явилась чисельна низка боргів від інших авіакомпаній. Зокрема, лише борг “СкайАп” складає 40 мільйонів гривень. Тільки після того, як стратегічне підприємство опинилось під загрозою фінансових проблем, його керівництво нарешті перейшло на антикризову щотижневу оплату послуг.

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