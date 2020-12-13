Глава Украэроруха и профсоюз судятся: выяснено суть претензий

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65918 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87859 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113485 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148729 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197733 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194424 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281269 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 330706 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157956 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143205 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

Трамп заявил, что Европа потратила больше средств на покупку нефти и газа рф, чем на защиту Украины

3 марта, 19:07 • 34882 просмотра
Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

Лучше бы он не был прав: Трамп еще раз отреагировал на заявление Зеленского о далеком завершении войны

3 марта, 20:25 • 24798 просмотра
"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

"Большая пятерка" стран НАТО провела срочную видеоконференцию по поводу Украины

3 марта, 20:31 • 51892 просмотра
Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

Маск появится на совместном заседании Конгресса с Трампом

3 марта, 20:38 • 20956 просмотра
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 28576 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 330704 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 283705 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 438660 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 404559 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 387641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 108782 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 187768 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 215846 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 195669 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 281267 просмотра
Актуальное
Глава Украэроруха и профсоюз судятся: выяснено суть претензий

Глава Украэроруха и профсоюз судятся: выяснено суть претензий

Киев  •  УНН

 • 15637 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Исполняющий обязанности директора государственного предприятия Украэрорух Андрей Ярмак судится с профсоюзом “Инженерно-технических специалистов”, чтобы не потерять занимаемую должность. В свою очередь профсоюз в судебном порядке оспаривает законность пребывания Ярмака в должности критически важного стратегического государственного предприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Так, 24 декабря 2020 года в Бориспольском районном суде Киевской области будет рассматриваться законность пребывания Андрея Ярмака в должности и.о. директора Украэроруха. Таким образом он пытается оспорить претензии профсоюза “Инженерно-технические специалисты” о том, что выполнение им обязанностей директора Украэроруха происходит вопреки действующему законодательству.

Суть претензий профсоюзных организаций заключается в том, что Ярмак выполняет обязанности директора государственного предприятия, не пройдя конкурсный отбор, регламентированый постановлением Кабинета Министров Украины от 03.09.2008 № 777 “О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики”. Более того, этим же постановлением определено, что до объявления конкурсного отбора или на период проведения конкурсного отбора исполняющий обязанности руководителя предприятия может быть назначен на срок не более трех месяцев. А Андрей Ярмак продолжает исполнять обязанности директора важного стратегического предприятия на внеконкурсной основе уже более года, не имея для этого оснований, считают в профсоюзном объединении. Кроме того, в обход законодательства, его кандидатура не была согласована с Государственной авиационной службой Украины, о чем там сообщили в ответ на запрос народного депутата Сергея Бунина.

Профсоюзные организации также обеспокоены несоответствием квалификационного уровня Андрея Ярмака занимаемой должности. Там утверждают, что произошло нарушение Устава Украэроруха, согласно которому директор стратегического государственного предприятия должен иметь высшее образование соответствующего направления, а также опыт работы на руководящей должности не менее пяти лет.

Поэтому через две недели в судебном порядке будут рассмотрены претензии профсоюзов относительно законности пребывания Андрея Ярмака на занимаемой должности.

Напомним, что Украэрорух наконец начал судебные процессы с авиакомпаниями-должниками. Так, с момента назначения Андрея Ярмака руководителем Украэроруха долг авиакомпании МАУ за аэронавигационные услуги вырос вдвое — до одного миллиарда долларов. Кроме того, за год появилась многочисленный ряд долгов от других авиакомпаний. В частности, только долг “СкайАп” составляет 40 млн гривен. Только после того, как стратегическое предприятие оказалось под угрозой финансовых проблем, его руководство наконец перешло на антикризисную еженедельную оплату услуг.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы