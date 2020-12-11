Після мільярдних втрат держави Украерорух нарешті почав судиться з авіакомпаніями за борги
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух) звернулись до суду щодо стягнення заборгованості за аеронавігаційні послуги з українських та іноземних авіакомпаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Украероруху.
У 2020 році критична ситуація з боргами за аеронавігаційні послуги склалася з кількома українськими та закордонними авіакомпаніями, серед яких – "Міжнародні авіалінії України", "СкайАп", "Браво", "ЯнЕір", "Азур Ейр Україна", Iran Air та значна низка інших.
"Аби не допустити погіршення фінансово-економічної ситуації та забезпечити стабільну роботу стратегічного підприємства, прийнято рішення про переведення перевізників на графік оплати за надані послуги на щотижневій основі", - зазначають у державному підприємстві.
За допомогою судових процесів в "Украерорух" сподіваються врегулювати питання фінансової дисципліни авіакомпаній-боржників.
Зараз одним із найбільших боржників є авіакомпанія "СкайАп". Вона винна майже 40 млн грн, включаючи пеню, інфляційні втрати та 3% річних.
Найбільший борг - у "Міжнародних авіаліній України". Він складає, за словами виконувача обов’язків директора Украероруху Андрія Ярмака, один мільярд гривень. При цьому, згідно з інформацією від в.о.начальника юридичного управління Украероруху Володимира Ємельянова, за 2019 рік борг МАУ становив 500 млн грн.
З моменту вступу на посаду в.о. директора Украероруху Андрія Ярмака борг авіакомпанії МАУ виріс вдвічі – до одного мільярда гривень.
Лише через рік після свого призначення Украерорух розпочав спроби врегулювати критичні для стратегічного державного підприємства питання заборгованості авіакомпаній в судовому порядку. Також нарешті анонсовано мінімальний антикризовий захід з щотижневої оплати за аеронавігаційні послуги Украероруху.
Нагадаємо, що Андрій Ярмак призначений виконуючим обов'язки директора Украероруху 9 жовтня 2019 року. Його кандидатуру на посаду просував міністр інфраструктури Владислав Криклій.