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Після мільярдних втрат держави Украерорух нарешті почав судиться з авіакомпаніями за борги

Після мільярдних втрат держави Украерорух нарешті почав судиться з авіакомпаніями за борги

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух) звернулись до суду щодо стягнення заборгованості за аеронавігаційні послуги з українських та іноземних авіакомпаній. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Украероруху.

У 2020 році критична ситуація з боргами за аеронавігаційні послуги склалася з кількома українськими та закордонними авіакомпаніями, серед яких – "Міжнародні авіалінії України", "СкайАп", "Браво", "ЯнЕір", "Азур Ейр Україна", Iran Air та значна низка інших.

"Аби не допустити погіршення фінансово-економічної ситуації та забезпечити стабільну роботу стратегічного підприємства, прийнято рішення про переведення перевізників на графік оплати за надані послуги на щотижневій основі", - зазначають у державному підприємстві.

За допомогою судових процесів в "Украерорух" сподіваються врегулювати питання фінансової дисципліни авіакомпаній-боржників.

Зараз одним із найбільших боржників є авіакомпанія "СкайАп". Вона винна майже 40 млн грн, включаючи пеню, інфляційні втрати та 3% річних.

Найбільший борг - у "Міжнародних авіаліній України". Він складає, за словами виконувача обов’язків директора Украероруху Андрія Ярмака, один мільярд гривень. При цьому, згідно з інформацією від в.о.начальника юридичного управління Украероруху Володимира Ємельянова, за 2019 рік борг МАУ становив 500 млн грн.

З моменту вступу на посаду в.о. директора Украероруху Андрія Ярмака борг авіакомпанії МАУ виріс вдвічі – до одного мільярда гривень.

Лише через рік після свого призначення Украерорух розпочав спроби врегулювати критичні для стратегічного державного підприємства питання заборгованості авіакомпаній в судовому порядку. Також нарешті анонсовано мінімальний антикризовий захід з щотижневої оплати за аеронавігаційні послуги Украероруху.

Нагадаємо, що Андрій Ярмак призначений виконуючим обов'язки директора Украероруху 9 жовтня 2019 року. Його кандидатуру на посаду просував міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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