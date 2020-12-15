Профспілка вимагає у Криклія звільнити керівника Украероруху: з'явились деталі

Так, він опублікував рішення профспілки, ухвалене ще у квітні, з вимогою до Мінінфраструктури розірвати трудовий договір з в.о. директора Украероруху Андрієм Ярмаком. На основі цього рішення, в якому викладені підстави для звільнення Ярмака, профспілка звернулась до міністра інфраструктури Владислава Криклія. У тексті рішення вказується, що на стратегічному державному підприємстві здійснюється призначення на посади та звільнення з порушенням вимог чинного законодавства. Щобільше, у зв’язку з кадровою політикою, яка суперечить, за їхніми словами, нормам закону, держава отримує значні збитки, виплачуючи матеріальну допомогу під час звільнення та компенсації тим, хто поновився в судовому порядку.

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“(...) Надаю лист на міністра інфраструктури України та повне Рішення з відповідним обґрунтуванням щодо вимоги розірвання трудового договору з в.о. директора Украероруху Ярмаком А.М. Читайте та робіть висновки. Звертаю увагу, що Рішення не було упередженим та ґрунтується на фактах, що підтверджені документами”, — зазначає Бакало.

За словами глави профспілки, у зв’язку з відсутністю відповідної реакції від Мінінфраструктури, вони були змушені подати до суду за бездіяльність профільного регулятора.

“Враховуючи бездіяльність міністра щодо вимоги, вказаної в рішенні Профспілки від 22.04.2020, профспілка була змушена звернутись до суду щодо бездіяльності органу управління. На підставі позовної заяви в Шевченківському районному суді м. Києва зареєстрована справа № 761/28417/20. Засідання по цій справі відбудеться 18.01.2021 о 11:15”, — написав він.

Володимир Бакало також звинуватив керівництво Украероруху в тиску на профспілкові організації.

“Маю надію, що коли закінчиться втручання адміністрації в профспілкове життя, коли адміністрація перестане вести сепаратні переговори з окремими профспілками, коли працівники підприємства нарешті будуть вільні у своєму виборі профспілкової належності — наша чисельність та чисельність нашої федерації виросте”, — написав він.

Своєю чергою УНН надіслав запит на Украерорух з проханням пояснити критичну ситуацію з їхньої позиції.

Нагадаємо, що профспілка оскаржує законність перебування Андрія Ярмака на посаді в.о. директора критично важливого стратегічного державного підприємства Украерорух. Суть претензій профспілки полягає у відсутності, за їхніми словами, відповідної освіти та досвіду роботи у керівника ключового стратегічного державного підприємства. Крім того, призначення Ярмака на посаду відбулось всупереч процедурі конкурсного відбору та з порушенням низки вимог чинного законодавства.