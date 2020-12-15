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Украерорух на межі технічного дефолту: експерти розкрили причини кризи на держпідприємстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Днями в державному підприємстві Украерорух повідомили, що знаходяться на межі технічного дефолту, тому прийняли, нарешті, рішення почати суди з авіакомпаніями-боржниками і перейти на потижневу оплату своїх послуг. Профільні експерти розповіли УНН про причини того, чому ключове для повітряної безпеки України стратегічне державне підприємство виявилося в кризовій ситуації.

Украерорух на межі технічного дефолту: експерти розкрили причини кризи на держпідприємстві

Так, експерт з транспортних питань В’ячеслав Коновалов розповів, що суди з МАУ — довгограючий протягом декількох років процес, тому теперішні проблеми складно виправдовувати економічним коронакрізісом. До кінця залишається нез’ясованим питання, чому авіакомпанії продовжували надавати послуги в борг весь цей час.

“МАУ — один з найбільших перевізників в Україні. На них десь 40% ринку тримається, і вони цим користуються. Вони багато кому винні. Чому до сих пір це інтенсивно не обговорювалося, а їм надавалися послуги — складно сказати. Боялися, напевно, образити найбільшого клієнта. Хоча, я думаю, там є якийсь „договірняк“”, — вважає експерт.

Активізація в цьому питанні державного підприємства Украерорух пов’язано, за словами Коновалова, з кризовою ситуацією, в якій в результаті виявилося підприємство стратегічної важливості.

“Зараз криза і вже потрібно хоч якось вибивати борги. Ось і зайнялися цим активно зараз, закриваючи очі на „договорняки“. Думаю, що вони один одному „підносять“ і „заносять“ чимало. Досить сказати, що один з колишніх керівників МАУ займає досить високопоставлене становище в системі Украероруху”, — розповів Коновалов.

А ось експерт з економічного аналізу та транспортної інфраструктури Українського інституту майбутнього Ярослав Пилипчук вважає, що вина за такий стан справ лежить на керівництві Украероруху.

“Борги МАУ накопичуються чотири роки, про яку кризу з коронавірусом йдеться? Зараз, мабуть, на політичних верхах конфлікти, і Украерорух взяв сміливість на себе подати в суд. Може, тому що вплив Коломойського сьогодні менше, ніж було раніше, на тлі різних політичних подій. Тому, природно, борги, які були у МАУ, — дуже вагомі, і це повинно було все статися набагато раніше. Чому не відбулося — питання до керівництва стратегічного державного підприємства”, — підкреслює він.

Пилипчук впевнений, що керівному складу Украероруху не вистачило професіоналізму і досвіду, щоб вирішити проблему раніше. До того ж, ситуацію істотно ускладнило “перетягування” каната різними групами впливу.

“Вони могли і раніше почати діяти, але Украерорух підпорядковується Мінінфраструктури. Думаю, там виник конфлікт між групами впливу міністерства і групами впливу, які контролюють МАУ. Ну, і подивіться, хто у нас на посадах? Сам міністр інфраструктури працював хоч день до призначення на посади в секторі інфраструктури? Я вам можу десятки прикладів назвати, коли на посадах стратегічних підприємств люди не мають профільної освіти та жодного дня не працювали в цьому секторі”, — підсумував він.

Нагадаємо, раніше в державному підприємстві обслуговування повітряного руху України (Украерорух) звернулися до суду про стягнення заборгованості за аеронавігаційні послуги з українських та іноземних авіакомпаній.

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