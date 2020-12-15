Украэрорух на грани технического дефолта: эксперты раскрыли причины кризиса на госпредприятии

Так, эксперт по транспортным вопросам Вячеслав Коновалов рассказал, что суды с МАУ — долгоиграющий на протяжении нескольких лет процесс, поэтому теперешние проблемы сложно оправдывать экономическим коронакризисом. До конца остается невыясненным вопрос, почему авиакомпании продолжали предоставлять услуги в долг все это время.

“МАУ — один из крупнейших перевозчиков в Украине. На них где-то 40% рынка держится, и они этим пользуются. Они много кому должны. Почему до сих пор это интенсивно не обсуждалось, а им предоставлялись услуги — сложно сказать. Боялись, наверное, обидеть крупнейшего клиента. Хотя, я думаю, там есть какой-то „договорняк“”, — считает эксперт.

Активизация в этом вопросе государственного предприятия Украэрорух связано, по словам Коновалова, с кризисной ситуацией, в которой в итоге оказалось предприятие стратегической важности.

“Сейчас кризис и уже нужно хоть как-то выбивать долги. Вот и занялись этим активно сейчас, закрывая глаза на „договорняки“. Думаю, что они друг другу „подносят“ и „заносят“ немало. Достаточно сказать, что один из бывших руководителей МАУ занимает достаточно высокопоставленное положение в системе Украэроруха”, — рассказал Коновалов.

А вот эксперт по экономическому анализу и транспортной инфраструктуре Украинского института будущего Ярослав Пилипчук считает, что вина за существующее положение дел лежит на руководстве Украэроруха.

“Долги МАУ накапливаются четыре года, о каком кризисе с коронавирусом идет речь? Сейчас, видимо, на политических верхах конфликты, и Украэрорух взял смелость на себя подать в суд. Может, потому что влияние Коломойского сегодня меньше, чем было раньше, на фоне разных политических событий. Поэтому, естественно, долги, которые были у МАУ, — очень весомые, и это должно было все произойти намного раньше. Почему не произошло — вопрос к руководству стратегического государственного предприятия”, — подчеркивает он.

Пилипчук уверен, что руководящему составу Украэроруха не хватило профессионализма и опыта, чтобы разрешить проблему раньше. К тому же, ситуацию существенно осложнило “перетягивание” каната разными группами влияния.

“Они могли и раньше начать действовать, но Украэрорух подчиняется Мининфраструктуры. Думаю, там возник конфликт между группами влияния министерства и группами влияния, которые контролируют МАУ. Ну, и посмотрите, кто у нас на должностях? Сам министр инфраструктуры работал хоть день до назначения на должности в секторе инфраструктуры? Я вам могу десятки примеров назвать, когда на должностях стратегических предприятий люди не имеют профильного образования и ни дня не работали в этом секторе”, — подытожил он.

Напомним, ранее в государственном предприятии обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) обратились в суд о взыскании задолженности за аэронавигационные услуги с украинских и иностранных авиакомпаний.