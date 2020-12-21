Відкат назад і загрозлива ситуація - Омелян про кризу на державному підприємстві "Украерорух"

“Він (міністр інфраструктури Владислав Криклій — ред.) мав би, як тільки ця криза починалася, одразу ініціювати круглий стіл за участю всіх авіаперевізників, ключових аеропортів і „Украерорух“, щоб шляхом відстрочки платежів, або пільгових кредитів відпрацювати пакет фінансової допомоги для українського авіаційного сектору, отримати підтримку з боку уряду і парламенту — це було б можливо”, — наголосив він.

Але у зв’язку з недостатньо професійними діями менеджменту, важливих адекватних антикризових заходів, як зазначає Омелян, не було вжито, тож ситуація зараз склалася дуже загрозливо.

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“Цього не було зроблено і ситуація загрозлива зараз. Українські авіакомпанії можуть просто не пережити цю кризу, і ми будемо розраховувати на добру волю іноземних перевізників — чи вони захочуть літати Україною чи ні. А це дорога в нікуди, коли ми будемо залежати від доброї волі когось ззовні, а не власних авіаперевізників. Авіаційні перевезення виросли з 10 млн у 16 році до 20 млн пасажирів у 19 році. А зараз маємо значний відкат назад”, — зауважив Омелян.

Нагадаємо, що колишній директор ДП “Украерорух” Кирило Поліщук вважає, що теперішню кризу можна було передбачити та подолати жахливі наслідки системною та фаховою роботою керівництва, чого зроблено не було. Тому, на його думку, не варто зараз перекладати всю відповідальність на коронавірус.

Також нагадаємо, що співробітники “Украероруху” раніше звернулись до міністра інфраструктури зі скаргами на “систематичні грубі порушення” на держпідприємстві.