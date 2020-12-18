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Співробітники Украероруху розповіли Криклію про “систематичні грубі порушення” на держпідприємстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Профспілка звернулася до міністра інфраструктури Владислава Криклія стосовно систематичних грубих порушень чинного законодавства у сфері трудових відносин та неефективного керування ДП “Украерорух”. Про це повідомляє УНН з посиланням на лист-звернення від голови профспілки “Інженерно-технічні фахівці” ВП “ФПАРРіЗУ” Володимир Бакало.

Співробітники Украероруху розповіли Криклію про “систематичні грубі порушення” на держпідприємстві

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Так, у листі йдеться про те, що у зв’язку з незаконними звільненнями працівників “Украероруху”, державному підприємству вже завдано збитків на суму понад 1,4 мільйона.

“Підприємству державної форми власності завдано збитків на суму понад 1,4 мільйона гривень — лише у справах № 359/490/20, № 359/3506/20 та № 295/463/20 за численними фактами незаконних звільнень працівників Украероруху відповідно до наказів, підписаних особисто в.о. директора Украероруху Ярмаком А.М. (після завершення розгляду інших аналогічних справ матеріальні втрати Украероруху значно зростуть)”, — зазначено у зверненні до Владислава Криклія.

Також голова профспілки звертає увагу міністра інфраструктури на те, що до судів подано близько 50 позовних заяв працівників “Украероруху”. Понад те, Бакало звертає увагу на масові скорочення досвідченого та кваліфікованого персоналу, що може призвести до знищення кадрового потенціалу стратегічного державного підприємства.

“Масові скорочення досвідченого та кваліфікованого персоналу, проведені навесні 2020 року та заплановані на початок 2021 року свідчать про непрофесійність, безвідповідальність та авантюризм кадрової політики адміністрації Украероруху, що може призвести до знищення кваліфікованого кадрового потенціалу стратегічного державного підприємства, яке надає високотехнологічні послуги в транспортній галузі”, — йдеться в листі.

У зверненні також йдеться про стрімке погіршення фінансового стану підприємства в умовах кризи та неспроможність адміністрації забезпечити ефективне керування “Украерорухом”.

“Неспроможність адміністрації Украероруху забезпечити ефективне керування в умовах кризи та впливати на неплатників за отримані аеронавігаційні послуги, її волюнтаристська політика у сфері держаних закупівель призвели до стрімкого погіршення фінансового стану підприємства. Однак, тягар відповідальності за це фактично перекладається на плечі колективу — долі багатьох працівників планується бездумно принести в жертву повній управлінській безпорадності “нових облич”, — зазначається у листі.

Також Бакало акцентує увагу на тому, що Міністерство інфраструктури України ігнорує прояви “неефективного керування ДП "Украерорух“ в.о. директора Ярмака А.М., що призначений на посаду всупереч вимогам постанови Кабінету міністрів України від 03.09.2008 № 777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки“ та незаконно перебуває у статусі "в.о“ вже 9 місяців”.

Тож колектив державного підприємства просить профільне міністерство звернути увагу на проблеми стратегічного державного підприємства та призначити службове розслідування вказаних у листі фактів.

“З огляду на викладене, та враховуючи вже допущені міністерством інфраструктури України помилки стосовно кадрової політики Украероруху, просимо прийняти відповідальне управлінське рішення в інтересах держави, повернутись обличчям до проблем стратегічного державного підприємства та призначити службове розслідування стосовно наведених фактів”, — підсумували у листі.

Нагадаємо, профспілка вимагає у міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати трудовий договір з в.о. директора “Украероруху” Андрієм Ярмаком.

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