Проблеми "Украероруху" загрожують військово-повітряній безпеці країни - експерт

"У нас об'єднана система диспетчерського контролю - військового і цивільного. Наприклад, в одному залі сидять і цивільні і військові диспетчери. Відповідно, якщо у нас починається дефолт "Украероруху", то автоматично починаються проблеми і у військових. Це взаємопов'язано", - вважає експерт.

Коновалов також прогнозує у зв'язку з кризою, що виникла, чергову кримінальну справу і зміну керівництва ДП "Украерорух".

"Сподіваюся, що не допустять дефолту. Але буде черговий скандал, чергова кримінальна справа. Поміняють керівництво. (...) навіть не дивлячись на спробу міністра інфраструктури Криклія змінити постанову Кабміну, щоб зберегти Ярмака на посаді", - наголосив він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Винен не коронавірус, а відсутність системної роботи керівництва: ексдиректор про кризу в "Украерорусі"

Експерт вважає, що проблема в "Украерорусі", в першу чергу, кидає тінь на міністра інфраструктури Владислава Криклія, який і рекомендував Ярмака на посаду виконуючого обов'язки директора важливого для військово-повітряної оборони стратегічного підприємства країни.

"Нічого тут дивного. Криклій зараз має безліч корупційних скандалів. Шкода звичайно, що в "Украерорусі" відбувається така плачевна фінансово-господарська ситуація. Це високотехнологічне і високоприбуткове підприємство. У всьому світі на цьому добре заробляють, а наші тільки дерибанять. Черговий привід для заробітку особистого", - підсумував Коновалов.

Нагадаємо, нардеп повідомив, що міністр інфраструктури Владислав Криклій намагається скасувати конкурс на посаду директора важливого стратегічного державного підприємства "Украерорух", щоб залишити на посаді Андрія Ярмака, який незаконно перебуває там.

Раніше УНН писав, що представники профспілки вимагають у міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати контракт з в.о. директора "Украероруху" Андрієм Ярмаком. Там, крім усього іншого, вважають, що Ярмак призначений на посаду всупереч нормам законодавства: відсутні відповідна освіта і досвід роботи, а конкурс не був проведений.